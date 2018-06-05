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5 июн 2018

Названы страны с самыми плохими дорогами

Названы страны с самыми плохими дорогами

Независимая организация Worl Economic Forum опубликовала рейтинг стран по их конкурентоспособности за 2017-2018. Есть там и раздел, посвященный дорожной инфраструктуре.

К сожалению, радоваться нечему: Россия оказалась на 114-м месте из 137 возможных, пропустив вперед Бурунди и Бенин, но обойдя соседний Казахстан. Причем, за прошедший год наша позиция не улучшилась: по итогам 2016-2017 годов наша страна также занимала 114-е место.

И в прошлом, и в этом году итоговая оценка равняется 2,9 баллам (из семи возможных). Одно радует: судя по графику состояние дорог за последние три года в нашей стране все же улучшается.

Возглавляют же рейтинг ОАЭ, которые заработали 6,4 балла, на втором месте Сингапур (6,3 балла), замыкает тройку Швейцария, также набравшая 6,3 балла. В первой пятерке также оказались Гонконг и Нидерланды: 6,2 и 6,1 балла, соответственно.

В Топ-10 кроме вышеперечисленных стран вошли Япония, Франция, Португалия, Австрия и США. Остается только удивляться, почему до сих пор российские дороги хуже португальских, которые, мягко говоря, далеки от идеала. Но у властей есть ответ: если федеральные трассы уже полностью приведены в порядок, то большинство региональных по-прежнему находятся в плачевном состоянии.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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