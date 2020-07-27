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27 июл 2020

Названо число не переживших режим самоизоляции автодилеров

Названо число не переживших режим самоизоляции автодилеров

Определено количество автомобильных компаний, которые не смогли пережить период самоизоляции

Согласно исследованию специалистов аналитического агентства «Автостат», на 1 июля в России насчитывается 3152 официальных автодилера. Это меньше, чем в начале года, на 228 центров.Эксперты отмечают, что за полгода было расторгнуто 362 контракта, также российский рынок покинули бренда Ravon и Hawtai. Сильнее всего сократилась дилерская сеть китайского бренда Lifan.

При этом за тот же период был заключено 114 новых договора. В частности, автосалона Ravon начал занимать узбекский Chevrolet УзАвто. Помимо этого, на 26 центров больше стало у китайского Changan, на 12 у FAW и на 9 у Haval.
За первое полугодие российский рынок сократился на 23,3%. Всего россияне купили с января по июнь 635 959 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Quto.ru

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