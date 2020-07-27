Названо число не переживших режим самоизоляции автодилеров

Определено количество автомобильных компаний, которые не смогли пережить период самоизоляции

Согласно исследованию специалистов аналитического агентства «Автостат», на 1 июля в России насчитывается 3152 официальных автодилера. Это меньше, чем в начале года, на 228 центров.Эксперты отмечают, что за полгода было расторгнуто 362 контракта, также российский рынок покинули бренда Ravon и Hawtai. Сильнее всего сократилась дилерская сеть китайского бренда Lifan.

При этом за тот же период был заключено 114 новых договора. В частности, автосалона Ravon начал занимать узбекский Chevrolet УзАвто. Помимо этого, на 26 центров больше стало у китайского Changan, на 12 у FAW и на 9 у Haval.

За первое полугодие российский рынок сократился на 23,3%. Всего россияне купили с января по июнь 635 959 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.