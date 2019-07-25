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25 июл 2019

Не имеешь ОСАГО- отдавай права!

Не имеешь ОСАГО- отдавай права!

За повторное управление автомобилем без ОСАГО предлагают лишать водителя прав. О такой депутатской инициативе рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Ужесточение планируют ввести в связи с тем, что добропорядочные автомобилисты, которые аккуратно ездят и покупают ОСАГО, зачастую оказываются не защищенными от злостных нарушителей, которые регулярно совершают аварии и при этом не покупают страховку. В таких случаях пострадавшие автовладельцы вынуждены идти в суд, поскольку они не могут рассчитывать на выплату от страховой компании.
 
В тоже время президент союза отметил, что совсем скоро уже будет запущена система контроля за незастрахованными водителями с помощью камер фотовидеофиксации. Г-н Юргенс пояснил- власти предполагают, что после внедрения такого механизма контроля количество незастрахованных машин на дорогах существенно уменьшится. В то же время было замечено, что внедрение комплекса фиксации заметно буксует, так как изначально его планировалось запусить еще в начале прошлого года.
 
 
 
 

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Drom

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