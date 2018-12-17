Не победили автомобилем - победим инфраструктурой

Пусть мировые концерны и создают свои электромобили, которые успешно ездят по мировым дорогам, однако слава Tesla не дает им покоя - значит, надо каким-то образом скинуть ее с пьедестала. Видимо, подобная мысль была в головах инженеров BMW и Porsche, когда они создавали самую быструю станцию зарядки

В этом начинании им помогала компания Siemens. Собственно на днях был представлен вполне рабочий прототип, который заряжает автомобили достаточно быстро. Мы укажем лишь на тот факт, что три минуты зарядки обеспечат электромобилю запас хода в 100 километров, а до 80 процентов батареи зарядится за пятнадцать минут. У зарядных станций Tesla Supercharger на этот процесс уходит вдвое больше времени. Показатели мощности у немецкого конкурента выше в три раза (450 киловатт).

Необходимость создания и развития электрозаправок для мировых автоконцернов является вынужденной мерой — компании должны соблюдать все более жесткие экологические требования. Однако минусы электроиндустрии, такие как низкий запас хода и медленная заправка, долгое время мешали бурному развитию электромобилей. Теперь же одна из этих принципиальных проблем может быть решена.