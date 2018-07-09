После того, как Федерация автовладельцев России (ФАР) выявила массовый недолив топлива на независимых АЗС, ряд ведомств заявил о скорых проверках как сетевых заправок, так и частных.

Напомним, что ФАР выявила недолив на 100% независимых АЗС, причем разница между оплаченным и фактически попавшим в бак объемом топлива достигала 19%. То есть литр бензина обходился водителю в 55 руб. вместо заявленных 44-46 рублей.

Несмотря на то, что методика исследования, которую применял ФАР, не соответствует действующим ГОСТам и техтребованиям, власти были вынуждены отреагировать на мониторинг.

В Совете Федерации призвали усилить контроль за независимыми АЗС, проводить контрольные закупки и проверки. В управлении регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы подчеркнули, что методика исследования не соответствует стандартам, но призвали Роспотребнадзор принять соответствующие меры.

Роскачество совместно с Росстандартом летом этого года намерены провести комплексный мониторинг АЗС. Исследование пройдет по нескольким направлениям: на фальсификацию, соответствие бензина заявленному октановому числу, т.е. мимикрия под более дорогой бензин, наличие присадок, качественные характеристики топлива, а также недолив бензина. Всего будет исследовано более 30 параметров.

Также совместно с Росаккредитацией будут проведены проверки лабораторий, аккредитованных на исследования бензина.