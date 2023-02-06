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6 фев 2023

Нейросеть нарисовала идеальный УАЗ «Буханку»

Нейросеть нарисовала идеальный УАЗ «Буханку»

Ульяновский автозавод включился в тренд на нейросети. На своих интернет-ресурсах  производитель опубликовал изображение, сгенерированное неназванным интерфейсом по запросу «идеальный внедорожник для России»

Владельцы «Ланд Крузеров», «Лэнд Роверов» и прочих покорителей пересеченной местности – плачьте, так как идеальный внедорожник для России – это не джип, а фургон. Точнее сказать - «Буханка». Именно ее и нарисовал искусственный интеллект. Разумеется, машина напоминает оригинал лишь отдаленно. Пользователи отметили, что нейросеть в процессе «рисования» позаимствовала много стилистических решений у старых Volkswagen Transporter – запасное стекло на передней панели  (между фарами), изогнутое лобовое стекло и т.д.

К слову, кузов нейросеть покрасила в оранжевый цвет - чуть менее яркий, чем оранжевый оттенок реального УАЗа в исполнении «Экспедиция». Силового бампера с лебедкой у творения нейронной сети нет

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