Нейросети стали оспаривать штрафы

Искусственный интеллект прочно закрепляется в нашей обыденной жизни – с помощью нейросети, например, один студент недавно написал целый диплом. Буквально на днях у нейросети обнаружилось еще одно преимущество – она может оспаривать штрафы!

Собственно, британская студентка сумела отменить штраф за неправильную парковку с помощью чат-бота с искусственным интеллектом. Она просто попросила нейросеть ChatGPT составить обращение в полицию.

Искусственный интеллект указал, что у студентки есть парковочное разрешение, причем оплаченное на год вперед, а факт того, что она припарковалась за пределами допустимой зоны, стоит считать непреднамеренным. В полиции были удовлетворены формулировками апелляции и штраф был отменен.