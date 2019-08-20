Некоторые водители будут освобождены от штрафов. Возможно

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении водителей от штрафов за административные правонарушения в том случае, если информация о них не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней

Говоря юридическим языком, парламентарии предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.

Свою инициативу депутаты объяснили тем, что водители стали часто получать уведомления о штрафах за совершенные давно нарушения. Были отмечены случаи, когда уведомления приходили спустя три года после фиксации нарушений правил дорожного движения. При этом в установленный действующим законодательством срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа.