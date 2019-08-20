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20 авг 2019

Некоторые водители будут освобождены от штрафов. Возможно

Некоторые водители будут освобождены от штрафов. Возможно

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении водителей от штрафов за административные правонарушения в том случае, если информация о них не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней

Говоря юридическим  языком, парламентарии предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.

Свою инициативу депутаты объяснили тем, что водители стали часто получать уведомления о штрафах за совершенные давно нарушения. Были отмечены случаи, когда уведомления приходили спустя три года после фиксации нарушений правил дорожного движения. При этом в установленный действующим законодательством срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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