Немцы назвали самые надёжные кроссоверы

Немецкий журнал Auto Bild совместно с экспертами организации по техническому надзору TÜV составил рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов. В него вошло 16 моделей, которые ранжировали по количеству выявленных дефектов при пробеге 100 000 километров

Больше всего проблем выявлено у Dacia Duster второго поколения, который продаётся в Европе с 2017 года, но пока так и не появился в России. У кроссоверов есть сложности с расходом масла, рулевым управлением, тормозами и освещением. Немцы советуют избавляться от Дастера после истечения срока гарантии.

Есть много претензий и к Peugeot 2008, Nissan Juke, Ford EcoSport, Skoda Yeti. Они страдают повышенным расходом масла, а также дефектами тормозной и выпускной систем. У этих моделей коэффициент дефектности выше среднего значения в классе (5,8 процента). В середняках оказались MINI Countryman, Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX и BMW X1. У Мини блок двигателя и коробка передач «потеют» маслом, у Ниссана есть проблемы с подвеской, а у остальных — слабые тормоза. Самым надёжным признан кроссовер Mazda CX-3 — нарекания имеются только по поводу амортизаторов и пружин. Также в топ-5 вошли Audi Q3, Suzuki SX-4, Vitara и Opel Mokka.