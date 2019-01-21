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21 янв 2019

Немецкие автобаны уходят в прошлое

Немецкие автобаны уходят в прошлое

Когда-нибудь экологи, из лучших побуждений, прикончат это мир. Недавно стало известно, что Германия может отказаться от своих легендарных скоростных автобанов из-за введения нового закона о защите окружающей среды

Автобан для Германии, словно артерия для человека. Эти дороги прошивают страну насквозь и по ним, с высокой скоростью, передвигаются сотни тысяч автомобилей. Можете ли вы представить, что такие дороги могут кануть в лету? Конечно, нет. Это то же самое, как лишить Париж Эйфелевой башни. Но экологов волнует лишь благополучие природы, так что про традиции и символы они решили не вспоминать.

Дело в том, что Германия находится под угрозой штрафов со стороны Еврокомиссии за повышенные выбросы парниковых газов и оксида азота. По данным немецкого комитета по будущему транспортной системы при правительстве, который подготовил законопроект, целевые показатели в стране не улучшались с 1990 года.

Ради улучшения показателей комитет решил пойти на серьезные меры, а именно: отменить налоговые льготы на дизельные автомобили и увеличить квоты на электромобили, повысить цены на топливо. Есть и еще один пункт - ввести ограничение скорости на автобанах на отметке в 130 километров в час. Да, на трассах существуют  участки со скоростным лимитом, но данное решение приведет всю дорогу к общему знаменателю. 

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авто@mail.ru

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