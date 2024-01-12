Немецкие педали газа в китайских машинах

В интернете недавно завирусилось видео, где девушка в недоумении потрясывает сломанной от мороза педалью газа, задаваясь вопросом, почему на китайских автомобилях они сделаны из пластика. Наша редакция решила разобраться в данном вопросе

Высокая степень удивления у зрителей данного ролика основана на том, что трудно вообразить себе пластиковую педаль газа в автомобиле. Но многие будут на самом деле удивлены, обратив свое внимание из какого материала сделана педаль акселератора на их собственном авто. Да, вы правильно понимайте, на что мы намекаем.

Пообщавшись со специалистами столичных дилерских центров, включая марок Большой немецкой тройки, мы выяснили, что практически на всех современных легковушках педали газа - пластиковые. Отсюда следующий вопрос - почему? Все очень просто - в этом виноват научно-технический прогресс и забота автопроизводителей о нас с вами.

Материал, из которого изготавливаются педали газа на самом деле не простой пластик, а полиамид (PA66). Это так называемый Полиамид 66, он представляет собой синтетический полимер, состоящий из двух повторяющихся звеньев, между которыми находится молекула бензола. В результате, образуется уникальная сетчатая структура, которая придает материалу удивительную прочность и упругость.

В современных автомобилях педаль акселератора фактически является «кнопкой», управляющей электроникой, которая в свою очередь отвечает за подачу топлива. Однако ее прочность очень важна. При этом, педаль спроектирована таким образом, что при определенных пороговых нагрузках (при серьезных ДТП) она просто отламывается у основания (что и демонстрируется в видео-ролике), защищая ноги водителя.

Теперь к самому интересному. Эти педали газа в “китайцах” изготавливаются крупнейшими мировыми производителями автокомпонентов, которые поставляют комплектующие на конвейеры автобрендов по всему миру. К ним относятся такие компании, как Hella, Bosch, United Microelectronics и это только несколько из них. К слову, в автомобилях марки Changan и собственно на кроссовере Changan CS55, который фигурирует в вирусном ролике, стоят педали газа именно от немецкой фирмы Hella, лидера в этой области.

Какой вывод можно вынести из этого? Ситуация, с которой столкнулась героиня видео-ролика, является штучной. У нас нет подробной информации о техническом состоянии автомобиля на момент записи ролика. Да, подобные случаи могут возникать, но эта частная проблема не является определенным правилом.