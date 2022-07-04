Немецкие водители кроссоверов платят больше штрафов

С необычной дискриминацией столкнулся житель немецкого города Франкфурт – получив штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора, он увидел в квитанции сумму, которая в два раза превышает обычный тариф. В таких расценках оказалась виновата сама машина, на которой было совершено нарушение.

В системе дорожных штрафов Германии есть один нюанс – меру пресечения выбирает суд. Вот и в нашем случае двойной штраф был установлен этой же инстанцией. По мнению суда, нарушитель мог стать крайне опасным для других участников движения, так как он двигался на кроссовере – машине, которая из-за своих квадратных форм и больших размеров может нанести куда больше травм, например, пешеходам, чем обычная легковушка.

По этой же причине водителя отстранили от управления автомобилем на два месяца. СМИ не уточняют, носит ли случай двойного штрафа единичный характер, или местные власти решили сделать его системным.