Немецкое фиаско

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провёл испытания систем распознавания пешеходов одиннадцати кроссоверов различных марок. Отличную оценку получили только четыре модели, а один автомобиль провалился чуть менее чем полностью

Для начала стоит указать, какие автомобили были протестированы. Это BMW X1, Chevrolet Equinox, Honda CR-V, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40. Каждый из автомобилей был проверен в рамках трех сценариев: пересечение проезжей части взрослым человеком, появление ребенка из прохода между двумя припаркованными у обочины автомобилями и идущий вдоль обочины человек. Испытания проводились на различных скоростях.

Высшая оценка по совокупности всех испытаний ставилась, если автомобилю удалось избежать столкновений и существенно снизить скорость перед контактом с манекенами. Такую оценку заслужили Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40, при этом Forester и RAV4 смогли избежать контакта с манекенами во всех тестах. Чуть хуже показали себя Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Nissan Rogue (он же X-Trail).

Что касается аутсайдеров, то в них оказались Mitsubishi Outlander, который получил лишь минимальную оценку из-за недостаточного снижения скорости перед столкновением во всех дисциплинах, и BMW X1, который полностью провалил все испытания. Автомобиль практически не снижал скорость перед препятствиями, а на скорости 60 км/ч и вовсе "не заметил" идущего по дороге пешехода и снёс его как кеглю!