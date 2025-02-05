Непопулярные китайские автомобильные бренды уйдут с российского рынка уже в этом году

До конца 2025 года российский авторынок покинут около 20 китайских автомобильных брендов. Как сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», причиной этому стал низкий спрос и слабые продажи, из-за чего автосалоны отказываются работать с малоизвестными марками из КНР

По словам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, рынок перенасыщен брендами: «В 2024 году на нем работало 66 китайских марок, тогда как в США с рынком в 15-16 млн автомобилей представлено всего 45 брендов. Для успешного существования компании необходимо продавать не менее 100 тыс. машин в год, и пока этого добились лишь Geely, Chery, Haval, Changan и GAC».

Несмотря на сокращение числа брендов, кардинальных изменений на рынке не ожидается. Сейчас на китайские автомобили приходится около 60% продаж, на российские – 30%. По мнению экспертов, даже при уходе ряда китайских марок эта доля останется стабильной. Тем не менее, в 2025 году ожидается спад продаж. Прогнозируется снижение на 15%, до 1,4 млн автомобилей, а при неблагоприятном сценарии – на 25%, до 1,3 млн. Причиной этому называют финансовую политику государства и внешнеполитические факторы. Кроме того, в 2024 году около 60% российских автодилеров не получили прибыли или сработали в убыток. В 2025 году треть из них может уйти с рынка или сменить портфель брендов.