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28 окт 2019

Нештрафуемый порог скорости отменят

Нештрафуемый порог скорости отменят

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев  поручил МВД детально проработать вопрос о целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч

Министерству  поручили  проработать тему штрафов до декабря месяца, после чего МВД должно представить доклад . Санкция за небольшое превышение скорости, напомним, не применяется с 2013 года. В 2014 году МВД разработало законопроект о возвращении штрафа, но до Госдумы он так и не дошел. В 2018 году тему эту поднял вице-мэр Максим Ликсутов на совещании в правительстве. Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1500 рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3000 рублей за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.

Важно заметить, что против  штрафа высказывались парламентарии, хотя ГИБДД и Минтранс, что называется, «утрясли» все нюансы. Была высказана точка зрения, что сначала надо привести в порядок скоростные лимиты на трассах и дорогах в принципе.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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