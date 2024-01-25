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25 янв 2024

Neta готовит к дебюту новый универсал

Neta готовит к дебюту новый универсал
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Neta вывела на тест новый электрический универсал под кодовым названием EP41. Пока есть шпионские фото автомобиля только в камуфляже

Фактически автомобиль представляет собой версию седана Neta S в кузове универсал. Несмотря на то, что технические характеристики пока не были рассекречены, можно предположить, что автомобиль получит электрическую силовую установку от седана. Это два электромотора суммарной мощностью 462 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Привод соответственно полный. Модель S способна с такой силовой установкой разогнаться до “сотни” за 3,9 с. Запас хода на одном полном заряде составит 650 км. 

Судя по опубликованным изображениям, дизайн передней части новинки будет выполнен в том же стиле, что и у седана. Габариты пока не разглашаются, но можно предположить, что длина будет достигать 5 метров. Известно, что EP41 получит датчик LiDAR от Hess и систему автопилота Neta Pilot Adas. Предполагается, что автомобиль вживую покажут на Пекинском автосалоне в этом году.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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