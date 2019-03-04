Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2019

Невозможно стоять в стороне

Невозможно стоять в стороне

Всем знакома организация под названием EuroNCAP, которая проводит краш-тесты автомобилей. Недавно стало известно, что в организации сформировано подразделение, которое будет заниматься вопросами вредных выбросов у автомобилей

GreenNCAP -  именно такое название носит новая программа. Главная задача «зеленого» рейтинга — оценить разрыв между официальными данными производителей и реальными характеристиками. Кроме того, GreenNCAP  должен помочь покупателям выбрать экологичный автомобиль.

Каким же образом будут проводиться исследования? Всего заявлено два направления: выбросы и энергоэффективность (расход топлива). Проверка выбросов происходит в лаборатории, где имитируются режимы работы холодного запуска, прогретого мотора, движения по магистрали, эко- и спорт-режимы. Также проводятся замеры во время реальных дорожных испытаний. Расход топлива проверяется на стендах и в реальных условиях, эксперты вычисляют среднее и наихудшее значения.

По каждому параметру присваивается одна из пяти оценок, имеющих цветовую идентификацию: зеленая — good (хорошо), желтая — adequate (приемлемо), оранжевая — marginal (предельно), коричневая — weak (слабо) и красная — poor (плохо).

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom, Drive

Комментарии к новости

Последние новости

...
Smart forease plus Concept 2019

Самый маленький кабриолет Женевы

01 марта 2019

Оператор беспилотного транспорта

01 марта 2019

Рельсы, шпалы и камеры

01 марта 2019
Kia Stinger.

Обновлен список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

01 марта 2019
Seat el-Born

Seat показал свой первый электромобиль el-Born

01 марта 2019

Экологический карантин

01 марта 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями Тест драйв
04 марта 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями (часть 2)"
Subaru Legacy - subaru legacy 2018 в центре тяжести
Тест драйв
01 марта 2019

Subaru Legacy
"В центре тяжести"
Volvo XC90 - volvo xc90 2015 не прощаемся
Тест драйв
27 февраля 2019

Volvo XC90
"Volvo XC90 II. Не прощаемся"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 9 0 5