Невозможно стоять в стороне

Всем знакома организация под названием EuroNCAP, которая проводит краш-тесты автомобилей. Недавно стало известно, что в организации сформировано подразделение, которое будет заниматься вопросами вредных выбросов у автомобилей

GreenNCAP - именно такое название носит новая программа. Главная задача «зеленого» рейтинга — оценить разрыв между официальными данными производителей и реальными характеристиками. Кроме того, GreenNCAP должен помочь покупателям выбрать экологичный автомобиль.

Каким же образом будут проводиться исследования? Всего заявлено два направления: выбросы и энергоэффективность (расход топлива). Проверка выбросов происходит в лаборатории, где имитируются режимы работы холодного запуска, прогретого мотора, движения по магистрали, эко- и спорт-режимы. Также проводятся замеры во время реальных дорожных испытаний. Расход топлива проверяется на стендах и в реальных условиях, эксперты вычисляют среднее и наихудшее значения.

По каждому параметру присваивается одна из пяти оценок, имеющих цветовую идентификацию: зеленая — good (хорошо), желтая — adequate (приемлемо), оранжевая — marginal (предельно), коричневая — weak (слабо) и красная — poor (плохо).