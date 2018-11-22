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22 ноя 2018

Независимые АЗС готовы демпинговать

Независимые АЗС готовы демпинговать

По мнению экспертов, независимые станции могут начать продажи топлива по тридцать рублей. Правда этому серьезно мешают недавние соглашения между правительством и крупными топливными компаниями

Независимый топливный союз пришел к выводу, что более 60% всех АЗС России оказались на грани разорения. Кроме того, в связи с тем, что с 1 января 2019 года будут увеличены акцизы на топливо, эксперты предрекают крах внутреннего рынка топлива.

По словам главы НТС, Григория Баженова, многие региональные заправки вынуждены "плясать" от цен установленных свыше: "Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трёх рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитие"

Фактически, после правительственных ультиматумов по увеличению поставок на внутренний рынок, что гораздо менее выгодно чем экспорт, крупные компании решили  "гасить" издержки с помощью обычных водителей, точнее повышения розничных цен, однако, правительство и в этом случае сказало свое веское слово, поручив заморозить цены. Именно здесь и пострадали независимые АЗС, так как крупные компании отказываются или сокращают объемы продажи бензинов для независимых сетей, потому что выгоднее продавать самим, но в больших объемах. Подобная ситуация начинает приводить к локальным дефицитам топлива.  

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При написании новости использовалась информация:
Известия, Авто@mail.ru

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