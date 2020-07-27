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27 июл 2020

Независимые АЗС просят ФАС ограничить оптовые цены на бензин

Независимые АЗС просят ФАС ограничить оптовые цены на бензин

Президент Российского топливного союза (РТС), который объединяет владельцев независимых сетей АЗС, Евгений Аркуша предупредил руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о проблемах на топливном рынке

На повестке дня - рост мелкооптовых цен на бензин и дизтопливо почти до уровня розничных и неравным условиям работы для владельцев независимых АЗС и крупных нефтегазовых компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпром нефти». Сообщается, что подобная ситуация возникла из-за целого комплекса условий. Например спикер указал на то, что спрос на топливо растет быстрее, чем его производство, после отмены ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса.

В качестве решений предлагается усилить контроль за выполнением нормативов продаж бензина и дизтоплива на биржевых торгах в режимах равномерности и регулярности с возможностью их дальнейшего увеличения, а также скорее отменить запрет на импорт бензина и дизтоплива, который действует с 2 июня по 1 октября

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Drom

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