Независимые АЗС просят ФАС ограничить оптовые цены на бензин

Президент Российского топливного союза (РТС), который объединяет владельцев независимых сетей АЗС, Евгений Аркуша предупредил руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о проблемах на топливном рынке

На повестке дня - рост мелкооптовых цен на бензин и дизтопливо почти до уровня розничных и неравным условиям работы для владельцев независимых АЗС и крупных нефтегазовых компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпром нефти». Сообщается, что подобная ситуация возникла из-за целого комплекса условий. Например спикер указал на то, что спрос на топливо растет быстрее, чем его производство, после отмены ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса.

В качестве решений предлагается усилить контроль за выполнением нормативов продаж бензина и дизтоплива на биржевых торгах в режимах равномерности и регулярности с возможностью их дальнейшего увеличения, а также скорее отменить запрет на импорт бензина и дизтоплива, который действует с 2 июня по 1 октября