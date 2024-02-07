Nio ET5 получил запас хода свыше 1000 км

Китайская компания Nio представила новую версию электрической модели ET5 с более энергоемким аккумулятором. Теперь запас хода на одном полном заряде будет превышать 1000 км

На данный момент Nio ET5 (седан) и Nio ET5 Touring (универсал) предложены с аккумуляторами емкостью 75 кВт*ч или 100 кВт*ч в зависимости от комплектации. Запас хода - 550 и 700 км соответственно. Новая версия предложена с батареей на 150 кВт*ч, которая обеспечит запас хода в 1055 км (у универсалаа - 1010 км) по циклу CLTC. В соответствии с этим, снаряженная масса автомобиля увеличилась до 2214 кг (2254 кг). К сожалению, пока нет точной информации о том, как изменилась динамика.

Напомним, что Nio ET5 оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 490 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Привод - полный. Такой мощности хватит, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.