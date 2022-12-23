NIO ET7 оказался безопаснее Volkswagen ID.3

Независимая организация C-NCAP, аналог европейского EuroNCAP, проводит испытания безопасности автомобилей, представленных на китайском рынке. На этот раз в краш-тестах принял участие электрический седан NIO ET7

Надо сказать, что методика C-NCAP максимально близка с EuroNCAP - проводятся три удара. Первый - фронтальный. Он происходит на скорости в 50 километров в час о неподвижный барьер. Второй удар - боковой. Здесь имитируется столкновение со столбом на скорости в 30 километров в час. Третий удар - встречное столкновение с полуторатонным подвижным барьером. В таком сценарии и автомобиль и препятствие движутся навстречу друг другу со скоростью в 50 километров в час.

Общая оценка ET7 по результатам всех испытаний составила 87,3 процента из 100 возможных или пять звезд из пяти. Любопытный факт - ближайший конкурент Volkswagen ID.3 тоже получил максимальное количество звезд, но по числу баллов уступил китайцу. Эксперты раскритиковали у немецкого электрокара работу электронных ассистентов.