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3 окт 2019

Nio не взлетит: денег нет

Nio не взлетит: денег нет
Автор фото: фирма-производитель

Акции китайского стартапа по производству электромобилей Nio Inc. рухнули на фоне удручающих финансовых результатов за второй квартал этого года. Компания проводит экстренную реструктуризацию бизнеса и сокращает персонал, но без дополнительного привлечения капитала ей не выжить

Во втором квартале этого года убытки компании, по данным Reuters, составили 478,6 млн долларов, что на 25% больше убытков первого квартала. Совокупные убытки, накопленные с 2014 года, достигли 6 млрд долларов. Публикация отчёта привела к очередному падению стоимости акций Nio Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже, на которую китайская компания вышла в сентябре прошлого года.

Руководство Nio объясняет почти двукратное снижение спроса на свою первую массовую модель торможением китайской экономики, общим обвалом на китайском рынке новых автомобилей, сокращением государственных субсидий на покупку электрокаров и торговой войной между США и Китаем, из-за которой рухнули продажи автомобилей премиум- и лакшери-сегментов. К слову, многие эксперты видят проблему в другом: минимальная цена на Nio ES8 составляет 448 тысяч юаней (4,1 млн рублей в переводе по текущему курсу), в то время как Tesla Model 3 с запасом хода в 460 км обойдётся китайскому потребителю в 328 тысяч юаней (3 млн рублей). Такая ценовая политика кажется несколько недееспособной.

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