NIO представила “бюджетный” кроссовер под новым брендом Onvo

Компания NIO запустила новый бренд Onvo и представила его первую модель - электрический кроссовер L60. Автомобиль оценили в 219 900 юаней (примерно 2 770 000 рублей)

Onvo L60 позиционируется, как конкурент Tesla Model Y с более экономичным расходом электроэнергии - 12,1 кВт на 100 км, когда у американца - 12,5 кВт на “сотню” (согласно циклу CLTC). По габаритам L60 чуть больше: 4828/1930/1616 мм., при колесной базе в 2950 мм. Над дизайном модели трудился Рауль Пирес, который ранее создавал модели Bentley. Автомобиль получил купеобразную форму кузова, пластиковый черный обвес, крупный воздухозаборник на переднем бампере и двухярусную светодиодную оптику с крупными L-образными ДХО.

Силовая установка пока не рассекречена, но известно, что автомобиль будет предложен с тремя вариантами аккумуляторов емкостями: 60, 90 и 150 кВт*ч. Максимальный запас хода - 555, 730, 1000 км соответственно. Самая дорогая версия с батареей на 150 кВт*ч оборудована технологией замены аккумулятора.