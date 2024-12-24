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24 дек 2024

Nio стремится войти в топ-10 крупнейших автопроизводителей к 2035 году

Nio стремится войти в топ-10 крупнейших автопроизводителей к 2035 году

Китайская компания Nio планирует стать одним из крупнейших автопроизводителей к 2035 году. По словам её генерального директора Уильяма Ли, для достижения этой цели компания должна удвоить усилия, чтобы не уступать конкурентам, таким как BYD, FAW и Geely

По мнению Ли, в 2035 году как минимум половина крупнейших автопроизводителей мира будут китайские компании. К тому же, он подчеркнул, что рынок становится все более конкурентным и не все бренды смогут уверенно пережить следующие десять лет. 

Сегодня крупнейшим китайским автопроизводителем является BYD, реализовавший более 3,74 млн автомобилей за 11 месяцев 2024 года. Рыночная стоимость компании достигает 107,6 млрд долларов. В то же время, Nio продала менее 200 тысяч автомобилей и имеет чистую стоимость в 9,46 млрд долларов. По окончанию этого года компания наметила цель достичь продаж в 230 тысяч автомобилей. Конкретные результаты будут опубликованы уже в отчетах в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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