Nio вывела на тест электромобиль Firefly для Европы

Китайская компания Nio в 2025 году выведет на европейский рынок новый суббренд Firefly. На данный момент первая модель новой марки проходит дорожные испытания в Китае

Благодаря опубликованным фотографиям можно представить, как будет выглядеть электромобиль. Firefly EV (кодовое название - 34350) получит 5-дверный кузов хэтчбек, но по сообщениям китайским СМИ, это будет кроссовер. Автомобиль оснащен различными камерами и датчиками по всему периметру, но как можно заметить, на крыше нет LiDAR. Вероятно, системы автопилота будут сильно ограничены.

Информации о технических характеристиках нет. Можно только предположить, что Firefly EV будет оборудован либо одномоторной или двухмоторной электрической силовой установкой. Автомобиль будет продаваться не только на европейском рынке, но и на родине, где его оценили в 200 000 юаней (примерно 2 555 000 рублей).