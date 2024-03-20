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20 мар 2024

Nio вывела на тест электромобиль Firefly для Европы

Nio вывела на тест электромобиль Firefly для Европы

Китайская компания Nio в 2025 году выведет на европейский рынок новый суббренд Firefly. На данный момент первая модель новой марки проходит дорожные испытания в Китае

Благодаря опубликованным фотографиям можно представить, как будет выглядеть электромобиль. Firefly EV (кодовое название - 34350) получит 5-дверный кузов хэтчбек, но по сообщениям китайским СМИ, это будет кроссовер. Автомобиль оснащен различными камерами и датчиками по всему периметру, но как можно заметить, на крыше нет LiDAR. Вероятно, системы автопилота будут сильно ограничены. 

Информации о технических характеристиках нет. Можно только предположить, что Firefly EV будет оборудован либо одномоторной или двухмоторной электрической силовой установкой. Автомобиль будет продаваться не только на европейском рынке, но и на родине, где его оценили в 200 000 юаней (примерно 2 555 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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