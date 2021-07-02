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2 июл 2021

Nissan анонсировал преемника Leaf

Nissan анонсировал преемника Leaf
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan опубликовала тизер нового электрического кроссовера, который должен стать преемником модели Leaf.

Удивительно, но кроссовер еще не получил названия. Причем концерн даже никак не объясняет подобный случай. Впрочем,  даже о самом автомобиле японцы не говорят ничего конкретного. Известно только то, что машина будет глобальной моделью, а объемы ее производства будут составлять около ста тысяч  экземпляров в год.

Зато очень много слов было сказано относительно завода, где будут собирать данную машину.  Итак, площадка носит название EV36Zero. Она станет, в некотором роде, полноценной экосистемой. Потому что в рамках одного предприятия будут осуществляться циклы и по сборке самих автомобилей, и по производству аккумуляторов, и по производству возобновляемых источников энергией.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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