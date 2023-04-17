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17 апр 2023

Nissan добьётся технологической независимости от Renault

Nissan добьётся технологической независимости от Renault

Nissan решил стать более независимым от Renault в технологическом плане. В особенности новые стремления касаются программного обеспечения и сферы электромобилей

Если говорить простым языком, то японский концерн совсем скоро представит новую линейку гибридных и электрических машин,  но наработки не будут переданы Renault, чтобы исключить возможность бейдж-инжиниринга.

Также Nissan ищет нового партнёра за пределами автоиндустрии для разработки ПО. Это сотрудничество должно устранить нехватку собственных компетенций японского автопроизводителя в данной области и помочь ему в создании «умных» и «подключённых» машин. Свою обновлённую стратегию развития Nissan должен представить к концу этого года. Таким образом японский концерн хочет искоренить всю деятельность бывшего топ-менеджмента под руководством Карлоса Гона, который выступал за взаимную интеграцию во франко-японском альянсе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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