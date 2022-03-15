Автомобильный портал Motorpage
15 мар 2022

Nissan GT-R уходит из Европы

Nissan GT-R уходит из Европы

Похоже европейские петролхэды лишились возможности владеть одной из культовых моделей современного автопрома – Nissan GT-R.

Nissan прекращает поставки на европейский рынок суперкара GT-R. Модель уже недоступна в Нидерландах, Италии, Испании и некоторых других странах. Своеобразный приговор подписала, разумеется, экология. Дело в том, что четырехлитровый турбо-мотор, пусть и развивает 570 лошадиных сил, но выбрасывает 316 г/км CO2, при учете, что пиковое значение, установленное законодательством Евросоюза, составляет 175 г/км.

Соответственно, компании приходится оплачивать и штрафы, дабы машина была попросту допущена на рынок. Здесь, на сцену выходит и вторая причина прекращения продаж – слишком высокая цена в 110 тысяч евро.  К слову, немецкие СМИ, сообщают, что дилеры Nissan уже не раз жаловались, что предлагать спорткар клиентам стало крайне тяжело – люди не готовы слишком много платить.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Fiat Pulse Abarth

Abarth представила свой первый кроссовер

15 марта 2022

Россияне получат отсрочку по автомобильным кредитам

15 марта 2022

В России запустят массовую проверку мостов и эстакад

15 марта 2022

В США разрешат продавать машины без руля и педалей

15 марта 2022

Россияне не могут купить автомобиль из Японии

15 марта 2022

Выпуск Lada Vesta может быть возобновлен лишь через два года

15 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"
Toyota Highlander - toyota highlander (2020) маленький для американцев и большой для русских
Тест драйв
14 марта 2022

Toyota Highlander
"Почему Toyota Highlander маленький для американцев и большой для русских"
Lada Largus - lada largus (2020) простак с двойным дном
Тест драйв
11 марта 2022

Lada Largus
"Простак с двойным дном"
Exeed TXL - exeed txl (2022) подмигнул конкурентам буквами с капота
Тест драйв
10 марта 2022

Exeed TXL
"Подмигнул конкурентам буквами с капота"

Написано новостей:

3 0 2 1 4