Nissan GT-R уходит из Европы

Похоже европейские петролхэды лишились возможности владеть одной из культовых моделей современного автопрома – Nissan GT-R.

Nissan прекращает поставки на европейский рынок суперкара GT-R. Модель уже недоступна в Нидерландах, Италии, Испании и некоторых других странах. Своеобразный приговор подписала, разумеется, экология. Дело в том, что четырехлитровый турбо-мотор, пусть и развивает 570 лошадиных сил, но выбрасывает 316 г/км CO2, при учете, что пиковое значение, установленное законодательством Евросоюза, составляет 175 г/км.

Соответственно, компании приходится оплачивать и штрафы, дабы машина была попросту допущена на рынок. Здесь, на сцену выходит и вторая причина прекращения продаж – слишком высокая цена в 110 тысяч евро. К слову, немецкие СМИ, сообщают, что дилеры Nissan уже не раз жаловались, что предлагать спорткар клиентам стало крайне тяжело – люди не готовы слишком много платить.