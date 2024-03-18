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18 мар 2024

Nissan и Honda объединяться для создания электромобилей

Nissan и Honda объединяться для создания электромобилей

Японские компании Nissan и Honda официально объявили о возможности подготовки соглашения о стратегическом партнерстве с целью создания новых электромобилей и не только

Несмотря на то, что данные сделки находятся на стадии разработки, японцы уже подписали меморандум и дали понять, чего коснется будущее сотрудничество. Отмечается, что партнерство коснется разработки как электромобилей, так и их “умного”, оснащения, которое включает системы автопилота и безопасности.

Новое сотрудничество позволит японским компаниям справиться с жесткой конкуренцией BYD, Tesla и других электромобильных брендов. Однако официальная причина была заявлена другая - создать углеродно-нейтральное производство и сократить количество ДТП с их автомобилями до нулевого уровня.

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