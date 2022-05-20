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20 май 2022

Nissan и Mitsubishi показали кейкары совместной разработки

Nissan и Mitsubishi показали кейкары совместной разработки
Автор фото: фирма-производитель

Nissan Motor и Mitsubishi Motors в партнерстве создали новые чисто электрические кей-кары, они разработаны в рамках совместного предприятия NMKV. Новинка от Ниссана называется Sakura, от MMC — eK Cross EV. 

Машины идентичны друг другу и в плане техники, и в плане дизайна. Единственный нюанс в последнем пункте – у машин немного отличается оформление передней части. На Mitsubishi установлена широкая решетка радиатора и узкие светодиодные фары с острыми гранями (похожий стиль применяется на старших моделях, к примеру, Pajero Sport). У Nissan же линии более плавные. Интерьеры обоих автомобилей идентичны друг другу.

Что касается силовых установок, то под капотом здесь расположился электрический двигатель мощностью в 64 лошадиные силы. Емкость тяговой литий-ионной батареи — 20 кВт*ч, она смонтирована под полом кузова, что понижает центр тяжести автомобиля.  Запас хода при полном заряде достигает 180 километров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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