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8 сен 2023

Nissan отказался от гарантии в России

Nissan отказался от гарантии в России

Гарантийное обслуживание автомобилей бренда будет предоставляться АвтоВАЗом

Японская компания Nissan полностью ушла с российского рынка. Свои активы бренд передал российской компании АвтоВАЗ. Теперь все вопросы относительно предоставления гарантии легли на российского приемника. Данная информация была подтверждена пресс-службой глобального офисом японской компании.

По сообщению дилеров, на данный момент существует проблемы с обслуживанием автомобилей Nissan в России. Работа по гарантийным случаям с АвтоВАЗом до конца не настроена. Дилеры не хотят брать на себя денежные риски за предоставление бесплатного ремонта автомобилей по гарантии.

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