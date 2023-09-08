Nissan отказался от гарантии в России

Гарантийное обслуживание автомобилей бренда будет предоставляться АвтоВАЗом

Японская компания Nissan полностью ушла с российского рынка. Свои активы бренд передал российской компании АвтоВАЗ. Теперь все вопросы относительно предоставления гарантии легли на российского приемника. Данная информация была подтверждена пресс-службой глобального офисом японской компании.

По сообщению дилеров, на данный момент существует проблемы с обслуживанием автомобилей Nissan в России. Работа по гарантийным случаям с АвтоВАЗом до конца не настроена. Дилеры не хотят брать на себя денежные риски за предоставление бесплатного ремонта автомобилей по гарантии.