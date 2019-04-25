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25 апр 2019

Nissan отказался от нового предложения по интеграции с Renault

Nissan отказался от нового предложения по интеграции с Renault

Nissan отклонил предложение по интеграции управления от своего французского партнера Renault. Это уже вторая попытка французского производителя, которая также оказалась безуспешной

Японское агентство Nikkei, ссылаясь на свои источники в отрасли, сообщает, что руководство японского автопроизводителя считает, что более тесная интеграция с Renault превратит их неравные отношения в постоянные. Однако Renault назойливо продвигает интеграцию, и это лишь усиливает напряженность в автомобильном альянсе, в который также входит Mitsubishi Motors.

В свою очередь, в Renault утверждают, что интеграция управления минимизирует расходы в рамках французско-японского автомобильного альянса. Однако, по мнению экспертов, на самом деле французская компания ищет более тесного сотрудничества, так как Renault может извлечь значительную выгоду из опыта Nissan в области производства электрокаров и автомобилей с автономным управлением. 

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