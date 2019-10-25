Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2019

Nissan собирается продать свои европейские заводы

Nissan собирается продать свои европейские заводы

Nissan оценивает перспективы двух своих предприятий в Европе. Японская марка столкнулась с сокращением продаж в регионе и переходом отрасли на электромобили

Все эти факторы могут привести к тому, что компания закроет и продаст свои европейские предприятия. Как сообщает Automotive News Europe, в марте Nissan объявил о намерении свернуть продажи Infiniti в Восточной Европе. Постепенно падает спрос и на основные модели Nissan. В итоге загрузка заводов в Великобритании и Испании снижается.  Именно эти площадки и могут быть выставлены на торги.

Предполагается, что покупку заводов Nissan могут рассмотреть китайские автопроизводители, желающие выйти на рынок Европы. Между тем, в Nissan пока отрицают возможность продажи. «В настоящее время мы не планируем продавать эти два завода в Европе», —заявил представитель компании Азуса Момосе (Azusa Momose).

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Maserati Levante Trofeo

В Maserati запустили российские продажи кроссовера Levante с двигателем от Ferrari

25 октября 2019

Hyundai анонсировал новый Grandeur

25 октября 2019
Volkswagen Touareg 2019

Volkswagen Touareg зарядят от розетки

25 октября 2019
Land Rover Defender 2020

Новый Land Rover Defender получит заряженную версию

25 октября 2019

Московские парковки станут бесплатными

25 октября 2019
Jaguar Vision Gran Turismo Sport

В Jaguar создали виртуальный суперкар

25 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды
Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"
Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""
Volkswagen Passat - volkswagen passat 2015 вид спереди
Тест драйв
18 октября 2019

Volkswagen Passat
"Проверен электроникой"

Написано новостей:

2 4 5 1 7