Nissan собирается продать свои европейские заводы

Nissan оценивает перспективы двух своих предприятий в Европе. Японская марка столкнулась с сокращением продаж в регионе и переходом отрасли на электромобили

Все эти факторы могут привести к тому, что компания закроет и продаст свои европейские предприятия. Как сообщает Automotive News Europe, в марте Nissan объявил о намерении свернуть продажи Infiniti в Восточной Европе. Постепенно падает спрос и на основные модели Nissan. В итоге загрузка заводов в Великобритании и Испании снижается. Именно эти площадки и могут быть выставлены на торги.

Предполагается, что покупку заводов Nissan могут рассмотреть китайские автопроизводители, желающие выйти на рынок Европы. Между тем, в Nissan пока отрицают возможность продажи. «В настоящее время мы не планируем продавать эти два завода в Европе», —заявил представитель компании Азуса Момосе (Azusa Momose).