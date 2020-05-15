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15 май 2020

Нива вернулась домой

Нива вернулась домой

Chevrolet Niva официально переименовали в Lada Niva. Модель уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта

Новое ОТТС действует с 14 мая 2020 года по 13 мая 2023 года. В графе место производства указаны два предприятия. Сборка модели может вестись на заводе «Лада Запад Тольятти», который ранее носил название GM-Avtovaz, и на предприятии «СарыаркаАвтоПром».

Технические характеристики внедорожника после смены названия изменений не претерпели. Внедорожник Lada Niva оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 80 л. с. и 125 Н•м крутящего момента. Двигатель сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией и постоянным полным приводом с двухдиапазонной раздаточной коробкой и блокирующимся межосевым дифференциалом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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