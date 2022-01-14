Noble выпустит на рынок суперкар без ABS

Британская фирма Noble объявила о выпуске новой модели. До конца 2022 года на рынок выйдет купе M500, которое заменит модель M600

Шасси со стальным трубчатым каркасом здесь на 70 процентов унифицировано с M600. Но если последний приводился в движение двигателем Yamaha Judd V8 4.4 (мощность 660 лошадиных сил), то новинку оснастят твин-турбо V6 3.5 производства Ford (мощность 570 лошадиных сил).

Что касается концепции, новинка по-прежнему будет ориентирована на опытных водителей, так как высокая мощность практически не контролируется системами безопасности. Их здесь нет в принципе - даже ABS отсутствует, а усилитель тормозов оказывает лишь незначительное влияние.