Новый гибридный седан от Roewe

Китайская компания Roewe - суббренд концерна SAIC, поделилась изображениями нового гибридного седана под названием D7

SAIC D7 станет первой моделью компании, выпущенной согласно трехлетнему плану бренда по созданию автомобилей на новых источниках энергии. В ближайшем будущем мы получим больше информации о предстоящих моделях компании.

Габариты Roewe D7 составляют 4890 х 1890 х 1510 мм., а колесная база - 2810 мм. Новинка оснащается гибридной установкой, а заявленный запас хода достигает 1400 км. Расход топлива составит примерно 4,3 л. на 100 км. Ожидается, что производство новинки начнется в конце этого года.