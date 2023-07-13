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13 июл 2023

Новый гибридный седан от Roewe

Новый гибридный седан от Roewe
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Roewe - суббренд концерна SAIC, поделилась изображениями нового гибридного седана под названием D7

SAIC D7 станет первой моделью компании, выпущенной согласно трехлетнему плану бренда по созданию автомобилей на новых источниках энергии. В ближайшем будущем мы получим больше информации о предстоящих моделях компании.

Габариты Roewe D7 составляют 4890 х 1890 х 1510 мм., а колесная база - 2810 мм. Новинка оснащается гибридной установкой, а заявленный запас хода достигает 1400 км. Расход топлива составит примерно 4,3 л. на 100 км. Ожидается, что производство новинки начнется в конце этого года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, ixbt

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