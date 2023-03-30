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30 мар 2023

Nokian Tyres окончательно ушла из России

Nokian Tyres окончательно ушла из России

Еще одна шинная компания покинула наш рынок - Nokian Tyres выступила с официальным заявлением по прекращению своей деятельности

Все имущество шинников перешли к компании «Татнефть» - сама сделка завершилась несколько дней назад, о чем и сообщил ТАСС. Сумма сделки составила 285 миллиардов евро. В число активов, сменивших владельца, вошли ряд компаний, организованных Nokian Tyres в России для ведения бизнеса, а также завод во Всеволожске.

Вышеназванное предприятие можно назвать уникальным, так как практически вся его продукция уходила на экспорт – только двадцать процентов от всего объема шин предназначались российскому рынку.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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