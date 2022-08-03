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3 авг 2022

Nokian уходит из России, но оставляет завод в рабочем состоянии

Nokian уходит из России, но оставляет завод в рабочем состоянии

Власти Ленинградской области, где и находится завод Nokian сообщают, что предприятие продолжит свою работу, правда выпуск продукции будет налажен уже под другим брендом

«Сложности будут с Nokian Tyres, потому что компания будет продавать свой бизнес или передавать в управление, но сложность в том, что сам лейбл, к которому привыкли, скорее всего, не останется, будет другой лейбл, и важно, чтобы он завоевал рынки сбыта. Объем производства очень большой, наш завод Nokian Tyres во Всеволожске — один из крупнейших в мире, и менеджменту предстоит работа по поиску новых рынков сбыта, потому что шины поставлялись в Европу, Канаду и США, а недружественные страны запретили ввоз шин из России», — цитирует ТАСС губернатора Ленинградской области, Александра Дрозденко.

Напомним, российское производство Nokian по своим объемам занимало высокие строчки в мировых рейтингах. Более того – 70 процентов продукции сразу направлялось на экспорт в США и Европу.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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