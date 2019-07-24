Номера автомобилей привяжут к прописке владельца

Нововведения в процедуре регистрации транспортных средств должны вступить в силу уже в 2020 году.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект с поправками в закон «О государственной регистрации транспортных средств», которые вносят изменения в процедуру регистрации транспортных средств. В частности, вернется привязка номера автомобиля к региону прописки владельца. Если сейчас машину можно поставить на учет в любой части России и получить номера с кодом того региона, где проходит процедура регистрации транспорта, то с 2020 года номера будут выдаваться с учетом прописки владельца.

«У человека остается право получить знак, например, в Москве, но если он зарегистрирован в Перми, то и номер у него будет пермский. Это поможет четко видеть, сколько и где находится автомобилей с владельцами из разных регионов», — приводит ТАСС слова автора инициативы, первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаила Авдеева.