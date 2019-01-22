Номера по прописке

ГИБДД возвращается к практике «домашних» номеров. Подготовлен законопроект, согласно которому регистрировать автомобиль можно будет лишь в том регионе, где прописан владелец

Напомним, что на данный момент все еще существует возможность оставлять номера других регионов при покупке автомобиля. Например, если машина была куплена где-то в Краснодаре, то владелец может преспокойно оставить краснодарские номера при переоформлении автомобиля на себя. Однако с августа нынешнего года картинка может кардинально поменяться.

Зарегистрировать автомобиль можно будет только в том регионе, где прописан владелец. Одновременно запретят оставлять прежний номер при покупке подержанной машины, если она поставлена на учет в другом регионе. Получается, что москвичи должны регистрировать автомобили в Москве, рязанцы - в Рязани и так далее, а купленный автомобиль придется изначально снять с учета, затем перегнать в «домашний» регион и уже здесь поставить его «на номера».