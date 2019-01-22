Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2019

Номера по прописке

Номера по прописке

ГИБДД возвращается к практике «домашних» номеров. Подготовлен законопроект, согласно которому регистрировать автомобиль можно будет лишь в том регионе, где прописан владелец

Напомним, что на данный момент все еще существует возможность оставлять номера других регионов при покупке автомобиля. Например, если машина была куплена где-то в Краснодаре, то владелец может преспокойно оставить краснодарские номера при переоформлении автомобиля на себя. Однако с августа нынешнего года картинка может кардинально поменяться.

Зарегистрировать автомобиль можно будет только в том регионе, где прописан владелец. Одновременно запретят оставлять прежний номер при покупке подержанной машины, если она поставлена на учет в другом регионе.  Получается, что москвичи должны регистрировать автомобили в Москве, рязанцы - в Рязани и так далее, а купленный автомобиль придется изначально снять с учета, затем перегнать в «домашний» регион и уже здесь поставить его «на номера».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Авто.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

Американская полиция ищет собутыльников

22 января 2019
Ugur Sahin Design: Alfa Romeo 4C Nivola

Спортивное ретро

22 января 2019

Деньги есть - машин нет

21 января 2019

Volkswagen T-Roc Cabrio «пойман» в Швеции

21 января 2019
Volkswagen Golf

Golf оказался «засвечен»

21 января 2019
Chevrolet Silverado

Chevrolet Silverado возвели из кубиков

21 января 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester 2019 обходя традиции Тест драйв
21 января 2019

Subaru Forester
"Обходя традиции"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2017 записки натуралиста
Автопутешествия
18 января 2019

Mitsubishi L200
"Записки натуралиста"
Cadillac CT6 - зачем cadillac ct6 2017 проповедует концепцию исключительности
Тест драйв
15 января 2019

Cadillac CT6
"Зачем Cadillac CT6 проповедует концепцию исключительности"
Hyundai H-1 - hyundai н-1 2018 продвинутый специалист по деловым поездкам
Тест драйв
13 января 2019

Hyundai H-1
"Продвинутый специалист по деловым поездкам Hyundai H1"

Написано новостей:

2 2 6 1 5