Номинанты на звание лучшего по профессии среди массовых авто

Названы номинанты на престижное звание «автомобиль года» по версии WCOTY

Список, как всегда, разношёрстный, но в этот раз ещё и довольно большой. На получение высшей оценки мирового автопрома заявлены: Acura RDX; Infiniti QX50; Audi E-tron; Audi A1, A6, Q3; Toyota Avalon; Jaguar E-Pace, I-Pace; BMW 3, i8 Roadster, X2; Kia Soul, Niro EV, Ceed;; Cadillac XT4; Toyota RAV4, Corolla; Dacia Duster; Seat Arona; Ford Focus; Nissan Kicks; Citroen C5 Aircross; Honda Clarity; Hyundai Santa Fe; Hyundai Nexo;; Jeep Cherokee; Subaru Forester; Lexus ES; Volvo S60, V60 и XC40; Lexus UX; Jeep Wrangler; Suzuki Jimny; Nissan Altima.

Как и в предыдущие годы, главный автомобиль года будет назван в Нью-Йорке во время проведения мероприятий автомобильного салона. Это произойдёт в апреле 2019 года. Комиссию по выбору лучшего представителя автомобильного сообщества составляют 85 журналистов, специализирующихся в освещении новостей средств передвижения.

Кроме основной номинации в рамках мирового конкурса будут определены и лидеры топовых сегментов: спорткар и автомобиль представительского класса.