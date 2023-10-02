Норвегия запретит въезд в страну российским автомобилям

В Норвегии с 3 октября будет действовать запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. Данная информация была подтверждена Министерством иностранных дел Норвегии

Согласно сообщению МИДа, послабления на въезд легковых автомобилей будут действовать только для граждан Европейской экономической зоны и членов их семей, проживающих на территории Российской Федерации. Также, ограничения не коснутся автомобилей с 10 и более посадочными местами.

Отметим, что Норвегия стала шестой страной после Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, которая ввела запрет на пересечение границы российским автомобилям. Данные ограничения действуют в соответствии с европейской санкционной политикой, направленной против Российской Федерации.