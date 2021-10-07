Норвежские власти введут дополнительные налоги на электромобили

Вы думаете, что покупатели электромобилей руководствуются благими намерениями в отношении экологии? Может быть, но, пожалуй, главным фактором в этом вопросе является выгода.

В повседневном владении электрокар зачастую оказывается выгоднее автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. И дело здесь не только в более низкой стоимости электричества в сравнении с обычным топливом. Власти многих стран обеспечивают владельцев электрокаров различными льготами в плане оплаты парковки или налогов. Но субсидировать данную отрасль вечно невозможно.

Этим принципом стали руководствоваться власти Норвегии, которые решили внедрить новый налог для электромобилей. Он будет касаться дорогих моделей, стоимость которых превышает сумму в 600 тысяч крон (около пяти миллионов, если конвертировать эту цифру в рубли). Собственно, владельцы подобных автомобилей должны будут платить ежегодно по 25 процентов от стоимости своего автомобиля.