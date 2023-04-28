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28 апр 2023

Новая Lada Granta попала в объективы шпионов

Новая Lada Granta попала в объективы шпионов

Серийное производство новинки, ориентированной на сегмент B, АвтоВАЗ наладит не ранее 2024 года

Интересный факт, много раз инсайдеры говорили, что новинка от АвтоВАЗа, фактически, будет являться копией Dacia Logan, но нынешние фотографии показывают нам, что это утверждение слегка отличается от правды, так как оптикой машины и правда похожи, но боковые панели кузова, например, у «Гранты» более простые. Скорее всего силовой каркас у машин общий, но некоторые детали будут абсолютно новыми, что позволит создать уникальный стиль.

В декабре прошлого года глава АвтоВАЗа Максим Соколов отмечал, что новая модель среди прочего будет ориентирована на молодую аудиторию, так как получит современные опции, но при этом сохранит относительную доступность.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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