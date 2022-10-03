Новая Toyota Crown получит приставку Signia к названию

В базе патентных заявок Аргентины обнаружилось новое название для модели Toyota — Crown Signia.

Как известно, в современной ипостаси "Краун" станет наименованием целого семейства автомобилей, куда войдут седан, кроссовер, хэтчбек и кросс-седан. Причем этот ряд составлен на основе официальных данных. По слухам в линейку добавят кабриолет и купе класса гран-туризмо. Собственно, слово Signia не даёт никаких подсказок и ассоциаций с конкретным типом кузова. Это также может быть обозначение одной из комплектаций.

Пока подробности есть только о кросс-седане Toyota Crown. Он получит в США две гибридные модификации на базе атмосферника 2.5 и турбомотора 2.4. Обе оснащаются полноприводными трансмиссиями.