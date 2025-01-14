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14 янв 2025

Новые автомобили в России уже в начале года подорожали до 5%

Новые автомобили в России уже в начале года подорожали до 5%

В России зафиксировали увеличение цен на новые автомобили примерно на 1,5-5%. Удорожание связывают с утильсбором и изменением курса валют

При этом, повышения цен связаны не только с импортными автомобилями, но также и с теми, которые производится у нас. К примеру, Haval Jolion, М6 и F7 подорожали примерно на 100 - 200 тыс рублей, модели Tank - от 200 - 500 тыс рублей, седан Chery Arrizo 8 - на 100 тыс. рублей, а кроссовер Exeed VX вырос в цене на 480–560 тыс. рублей. Более того, АВТОВАЗ прибавил к стоимости Lada Granta и Lada Niva Travel 1,8%.

В первую очередь, на повышение цен влияет удорожание утильсбора, который проходит следующий этап индексации в январе этого года. Кроме этого, на ценообразование влияет сильная волатильность рубля и отмена различных акций и скидок. По предположениям аналитиков, тенденция роста стоимости новых автомобилей сохранится как минимум до конца февраля. Однако наименьшее удорожание будет заметно у брендов с высокой локализацией производства в России. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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