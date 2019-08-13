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13 авг 2019

Новые пикапы Kia и Hyundai получат несколько вариантов кузова

Новые пикапы Kia и Hyundai получат несколько вариантов кузова
Автор фото: фирма-производитель

Исполнительный директор Kia Motors Australia рассказал: будущие пикапы марки получат несколько типов кабин

По словам Дэмиена Мередита, пикапы получат кабины как с двумя рядами сидений, так и с одним. Оснащаться же автомобили будут не только бензиновыми, но и турбодизельными двигателями. Благодаря большой грузоподъемности и возможности буксировать тяжелые прицепы первый пикап Hyundai и Kia будет весьма конкурентоспособным. Основным рынком сбыта пикапов остается США, поэтому в данный момент Kia изучает его, чтобы выпустит модель с наиболее востребованными характеристиками.

В то же время топ-менеджер заметил, что новинку пикап планируется поставлять не только в США, но и в Австралию. Не исключено, что его предложат и на других рынках, правда, от какой-либо конкретики г-н Мередит поспешил отказаться.

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