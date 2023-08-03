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3 авг 2023

Новые подробности о Jaecoo J7 до официальной премьеры

Новые подробности о Jaecoo J7 до официальной премьеры
Автор фото: фирма-производитель

В Китае раскрыли подробности о новом кроссовере Chery Explore 06, который в России будет продаваться под названием Jaecoo J7

Согласно данным, опубликованным китайским автомобильным порталом Cheshi, Explore 06 будет представлен в четырех различных комплектациях и с двумя вариациями оформления передней части. В самых экономичных двух версиях кроссовера будет установлен стандартный овальный логотип по центру широкой решетки радиатора. Две версии подороже получат уже буквенное обозначение компании и более массивный бампер. Стоимость Chery Explore 06 будет начинаться от 100 000 юаней (1 292 000 рублей).

Силовая установка одна - бензиновый турбомотор объемом 1,6 л. Мощность составит 197 л.с. Крутящий момент - 290 Нм. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот”. В зависимости от комплектации привод - передний или полный.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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