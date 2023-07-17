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17 июл 2023

Новые подробности об электрокаре от Xiaomi

Новые подробности об электрокаре от Xiaomi
Автор фото: фирма-производитель

На основе шпионских фотографий, некоторые китайские СМИ опубликовали технические подробности будущего электрического седана Xiaomi MS11

Согласно полученной информации, новинка будет комплектоваться аккумуляторами емкостью 101 кВт/ч и весом в 642 кг. Заднеприводная версия с одним электромотором сможет преодолеть до 800 км. на одном заряде, а полноприводная с двумя электромоторами будет иметь запас хода до 650 км.

Ранее стало известно, что китайская компания зарегистрировала название Modena, которое до сих пор приписывают новому седану от Xiaomi. Также, по некоторым данным, утверждается, что электромобиль получит LiDAR и автопилот, работающий на последней версии чипа Qualcomm. Официальный дебют новинки намечен на 2024 год.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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