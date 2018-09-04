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4 сен 2018

Новые знаки дорожного движения

Новые знаки дорожного движения

Главная автодорожная научная организация страны (РОСДОРНИИ) отчиталась о планах введения на российских дорогах динамических дорожных знаков

Что такое динамический дорожный знак и как он устроен? Речь идёт, в основном, о знаках, ограничивающих скорость. Они изменяют действующее значение в автоматическом режиме или по команде с пульта оператора в зависимости от текущих факторов. Параметры управления ограничением скорости – погодные условия, состояние покрытия, напряженность движения.

Такие знаки уже применяются на дорогах с разрешенным скоростным режимом до 110 км/ч. Они задействованы в общей интегрированной системе обеспечения безопасности таких магистралей. Теперь их начнут устанавливать на обычных дорогах в населённых пунктах и за их пределами.

Зачем нужны динамические знаки? На опасных участках дорог можно просто ограничить допустимую скорость. Динамический знак в десятки раз дороже обыкновенного. Однако специалисты утверждают, что запретительная практика далеко не всегда приносит результаты.

Действительно, излишние меры по снижению скоростного лимита часто имеют обратный результат. Безопасность снижается, когда одни автомобилисты стараются соблюдать правила, а другие их нарушают. Кроме того доказано, что изменяющиеся параметры режима движения повышают внимательность и ответственность у всех водителей.

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